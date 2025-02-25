Россиян предостерегли от ошибок при хранении стройматериалов

Фанеру и ДСП нельзя оставлять дома больше года. Об этой и других ошибках при хранении стройматериалов россиян предостерег эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов в беседе с NEWS.
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