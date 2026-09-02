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Аргументы и Факты

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В Сети появились новые кадры перестрелки между СБУ и ГУР в Киеве

В Сети появились новые кадры перестрелки между СБУ и ГУР в Киеве

В интернете обнародованы новые видеоматериалы, запечатлевшие утреннюю перестрелку между представителями Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны в Киеве.

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