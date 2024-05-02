Тюнинг салона ВАЗ 2109 – популярные методы улучшения салона «девятки»

Как правило, тюнинг салона ВАЗ 21099 начинается с доработки панели приборов. В большинстве случаев на этом он и заканчивается, чего нельзя сказать о более старой отечественной модели – ВАЗ 2109, модернизация салона которой требует гораздо больше затрат и усилий.
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