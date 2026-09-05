‼️🇷🇺💥 «Герани» продолжают поражать суда, задействованным в интересах ВСУ, — Минобороны ▪️В порту Черноморска поражены два сухогруза и один контейнеровоз.
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