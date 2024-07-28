Рекламу в «Нельзяграме» запретили. Госдума одобрила законопроект

Госдума одобрила законопроект о запрете рекламы в признанных экстремистскими социальных сетяхГосударственная Дума Российской Федерации одобрила законопроект, запрещающий распространение рекламы на информационных ресурсах, признанных экстремистскими.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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