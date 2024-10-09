Рядом с горящей нефтебазой в Феодосии выявили превышение диоксида серы

В микрорайоне Ближние Камыши в Феодосии, где находится горящая нефтебаза, выявили превышение диоксида серы в воздухе, заявила глава межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская.