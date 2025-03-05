В ОДКБ рассказали о вероятности снижения оборонных расходов РФ и США

Предложения президента США Дональда Трампа снизить оборонные расходы пока носят характер заявлений, пройдет значительное время, пока эти заявления, если позволит ситуация, будут оформлены в виде договоренностей.
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