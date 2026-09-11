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Россия обсуждает с Китаем создание Русского дома в Даляне

Россия обсуждает с Китаем создание Русского дома в Даляне

Россия ведет переговоры с китайской стороной о создании Русского дома в Даляне. Об этом на форуме малого и среднего бизнеса заявил председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов, сообщило РИА «Новости» .

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