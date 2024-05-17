Сенатор Двойных рассказал, почему тигры стали выходить к людям

Чтобы избежать конфликтных ситуаций, когда амурские тигры выходят к людям, нужно действовать в нескольких направлениях, сказал 17 мая председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных на совещании по вопросу обеспечения безопасности жителей населенных пунктов, подвергающихся угрозе нападения тигров.