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Девять государств-членов ЕС взбунтовались против насаждения педерастии

Девять государств-членов ЕС взбунтовались против насаждения педерастии

Политнавигатор Девять государств Европейского Союза (Болгария, Чехия, Хорватия, Италия, Латвия, Литва, Румыния, Словакия и Венгрия) не подписали декларацию о поддержке сообщества половых извращенцев LGBTIQ+ (запрещённого в РФ), которую представила государствам-членам Бельгия, председательствующая в Совете ЕС, сообщает flux24.

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Комментарии
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Eduard
Бто отклонение,это болезнь,а если брлезнь её лечить надо,а не предлогать здоровым тоже &quot;болеть&quot;
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3 час.
Sergiy Che
Ну про &quot;воров-министров&quot; эт Охрименко виднее (видимо он у них в спальне пригодился раз так уверен)). Киркоров, судя по тому, что который год билеты на его выступления всё же продаются походу имеет много поклонников в стране  (и вряд ли за тексты того шо спевает)), но когда мне о нём напоминают, я вспоминаю старый одесский анекдот: - Абрам ты знаешь, Мойша таки пидорас. - А шо денег взял не отдает? - Да нет, в хорошем смысле слова.    Может про министров была у Охрименки мысля в плохом, для еврейцев, значении сего слова??)) Тогда он ещё ГИБДДшников и игроков отечественного футбола забыл...  😆
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3 час.
ТН
Татьяна Недогреева
А нсли это болезнь , связанная с психическим расстроцством? Закрывать в психушку до полного выздоровления. Думаю, поправятся быстро.
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27 мин.

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