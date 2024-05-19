Политнавигатор Девять государств Европейского Союза (Болгария, Чехия, Хорватия, Италия, Латвия, Литва, Румыния, Словакия и Венгрия) не подписали декларацию о поддержке сообщества половых извращенцев LGBTIQ+ (запрещённого в РФ), которую представила государствам-членам Бельгия, председательствующая в Совете ЕС, сообщает flux24.
Девять государств-членов ЕС взбунтовались против насаждения педерастии
Комментарии
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Eduard
Бто отклонение,это болезнь,а если брлезнь её лечить надо,а не предлогать здоровым тоже "болеть"
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3 час.
Sergiy Che
Ну про "воров-министров" эт Охрименко виднее (видимо он у них в спальне пригодился раз так уверен)). Киркоров, судя по тому, что который год билеты на его выступления всё же продаются походу имеет много поклонников в стране (и вряд ли за тексты того шо спевает)), но когда мне о нём напоминают, я вспоминаю старый одесский анекдот: - Абрам ты знаешь, Мойша таки пидорас. - А шо денег взял не отдает? - Да нет, в хорошем смысле слова. Может про министров была у Охрименки мысля в плохом, для еврейцев, значении сего слова??)) Тогда он ещё ГИБДДшников и игроков отечественного футбола забыл... 😆
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3 час.
ТН
Татьяна Недогреева
А нсли это болезнь , связанная с психическим расстроцством? Закрывать в психушку до полного выздоровления. Думаю, поправятся быстро.
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27 мин.
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