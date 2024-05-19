Девять государств-членов ЕС взбунтовались против насаждения педерастии

Sergiy Che

Ну про "воров-министров" эт Охрименко виднее (видимо он у них в спальне пригодился раз так уверен)). Киркоров, судя по тому, что который год билеты на его выступления всё же продаются походу имеет много поклонников в стране (и вряд ли за тексты того шо спевает)), но когда мне о нём напоминают, я вспоминаю старый одесский анекдот: - Абрам ты знаешь, Мойша таки пидорас. - А шо денег взял не отдает? - Да нет, в хорошем смысле слова. Может про министров была у Охрименки мысля в плохом, для еврейцев, значении сего слова??)) Тогда он ещё ГИБДДшников и игроков отечественного футбола забыл... 😆