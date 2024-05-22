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Закон, порядок, государство

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В Новокузнецке Кемеровской области сотрудники госавтоинспекции первыми оказались на месте пожара и помогли спасти жителей многоэтажного дома

Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по г. Новокузнецку лейтенант полиции Александр Кетурко и старший лейтенант полиции Алексей Толмачев, находясь на маршруте патрулирования, в ночное время на улице Запорожской заметили возгорание балкона на верхних этажах многоквартирного дома.

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