В Новокузнецке Кемеровской области сотрудники госавтоинспекции первыми оказались на месте пожара и помогли спасти жителей многоэтажного дома

Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по г. Новокузнецку лейтенант полиции Александр Кетурко и старший лейтенант полиции Алексей Толмачев, находясь на маршруте патрулирования, в ночное время на улице Запорожской заметили возгорание балкона на верхних этажах многоквартирного дома.