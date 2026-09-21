Лавров отметил роль OANA в сохранении высоких стандартов журналистики

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров в видеообращении к медиафоруму, посвященному 65-летию Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (ОАNА), отметил ее роль в сохранении высоких стандартов честной и независимой журналистики.