Лавров отметил роль OANA в сохранении высоких стандартов журналистики

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров в видеообращении к медиафоруму, посвященному 65-летию Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (ОАNА), отметил ее роль в сохранении высоких стандартов честной и независимой журналистики.
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