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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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🎄Новый год - это волшебный период, когда люди с нетерпением ждут встречи с новым

🎄Новый год - это волшебный период, когда люди с нетерпением ждут встречи с новым годом. В России Новый год традиционно отмечается в ночь с 31 декабря на 1 января.

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