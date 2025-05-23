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Пострадавшего при атаке дрона ВСУ главу курского района доставили в Москву

Пострадавшего при атаке дрона ВСУ главу курского района доставили в Москву

Получившего ранения во время атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) главу Беловского района Курской области Николая Волобуева доставили в Национальный медицинский центр травматологии и ортопедии (ЦИТО) в Москве.

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