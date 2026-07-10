Минниханов высоко оценил организацию Форума потребкооперации и «Дрон Экспо»

Раис Татарстана Рустам Минниханов Фото: пресс-служба Раиса РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов на республиканском совещании в Доме Правительства РТ дал высокую оценку уровню организации выставки «Агроволга», Международного форума потребкооперации и выставки-форума беспилотных авиационных систем (БАС) «Дрон Экспо».
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