Япония выразила России протест из-за учений у острова Итуруп

Проведение стрельб не соответствует позиции Японии по Курильским островам.фото: pixabay.com Япония направила России протест в связи с учебными стрельбами в районе курильского острова Итуруп, которые пройдут с 26 по 29 августа и с 13 по 17 сентября.
Проведение стрельб не соответствует позиции Японии по Курильским островам.фото: pixabay.com Япония направила России протест в связи с учебными стрельбами в районе курильского острова Итуруп, которые пройдут с 26 по 29 августа и с 13 по 17 сентября.
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