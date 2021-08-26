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Япония выразила России протест из-за учений у острова Итуруп

Япония выразила России протест из-за учений у острова Итуруп

Проведение стрельб не соответствует позиции Японии по Курильским островам.фото: pixabay.com Япония направила России протест в связи с учебными стрельбами в районе курильского острова Итуруп, которые пройдут с 26 по 29 августа и с 13 по 17 сентября.

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Елена Мамонова
на своей территории что хотим то и делаем
Юрий кокин
Это ясно, как дважды два. Но и мы выражаем недовольство, когда возле наших границ проводит учения, например, НАТО. Так что их возмущение это естественное дипломатическое шевеление, не более.
Елена Мамонова
понятно

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