СК обратился в военный суд по делу генерала Попова

Политика как она есть

Следственный комитет (СК) попросил по 21 августа ограничить время ознакомления с материалами уголовного дела в отношении экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве и служебном подлоге, а также его адвоката.