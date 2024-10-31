В США разработали проект плана по прекращению огня между Израилем и «Хезболлой»

США подготовили проект плана по прекращению огня между Израилем и шиитским движением «Хезболла», предусматривающий первоначальное шестидесятидневное затишье военных действий и вывод ливанских боевиков и израильских войск из Южного Ливана.
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