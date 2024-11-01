Воспаление и потерю обоняния связали с 139 заболеваниями

Исследовательская группа из Калифорнийского университета (США) и Оксфордского университета (Великобритания) выявила связь между потерей обоняния, воспалением и 139 различными заболеваниями, включая неврологические, соматические, врожденные или наследственные патологии.
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