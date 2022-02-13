Политика как она есть

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НАТО проведет крупнейшие учения в Арктике, но у России готов ответ

НАТО проведет крупнейшие учения в Арктике, но у России готов ответ

Несмотря на заверения Норвегии в том, что она сама может себя защитить, и обращение главы МИД страны к НАТО с просьбой не выполнять маневров близ российских границ, в альянсе решили иначе.

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