НАТО проведет крупнейшие учения в Арктике, но у России готов ответ

Несмотря на заверения Норвегии в том, что она сама может себя защитить, и обращение главы МИД страны к НАТО с просьбой не выполнять маневров близ российских границ, в альянсе решили иначе.
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