EMBL: вирус гриппа А модифицирует клетки больного организма двумя способами

Вирус гриппа модифицирует структуру клеток человека, чтобы использовать их для своего размножения. К такому выводу пришли исследователи Европейской лаборатории молекулярной биологии (EMBL) в Гамбурге, чья работа опубликована в журнале Nature Microbiology.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии