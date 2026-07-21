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EMBL: вирус гриппа А модифицирует клетки больного организма двумя способами

EMBL: вирус гриппа А модифицирует клетки больного организма двумя способами

Вирус гриппа модифицирует структуру клеток человека, чтобы использовать их для своего размножения. К такому выводу пришли исследователи Европейской лаборатории молекулярной биологии (EMBL) в Гамбурге, чья работа опубликована в журнале Nature Microbiology.

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