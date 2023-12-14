Politico: чиновники ЕС в частных беседах называют Украину черной дырой

REUTERS/Valentyn Ogirenko Многие европейские чиновники в частном порядке отмечают, что Украина перестала быть главным приоритетом для большинства лидеров ЕС и называют ее "черной дырой", в которую вливаются деньги.
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