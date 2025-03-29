Петербургского пенсионера заподозрили в убийстве хозяйки арендной квартиры

Женские останки, с которыми пожилой житель Петербурга был задержан в подъезде жилого дома, могут принадлежать хозяйке квартиры, в которой он проживал, 29 марта сообщает пресс-служба главка МВД РФ по Санкт-Петербургу.
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