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Банки идут навстречу участникам СВО: Мобилизованным не будут ухудшать оценку качества кредитов

Банки идут навстречу участникам СВО: Мобилизованным не будут ухудшать оценку качества кредитов

Центробанк России разрешил банкам не ухудшать оценку качества кредитов военным и членам их семей.Вплоть до конца 2024 года Центробанк России разрешил банкам не ухудшать оценку финансового положения или качества кредитов военных и членов их семей.

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