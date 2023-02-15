Банки идут навстречу участникам СВО: Мобилизованным не будут ухудшать оценку качества кредитов

Центробанк России разрешил банкам не ухудшать оценку качества кредитов военным и членам их семей.Вплоть до конца 2024 года Центробанк России разрешил банкам не ухудшать оценку финансового положения или качества кредитов военных и членов их семей.
Центробанк России разрешил банкам не ухудшать оценку качества кредитов военным и членам их семей.Вплоть до конца 2024 года Центробанк России разрешил банкам не ухудшать оценку финансового положения или качества кредитов военных и членов их семей.
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