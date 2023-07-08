В МО РФ заявили о поражении района сосредоточения резервов нацбатальона «Кракен»* в ДНР

Начальник пресс-центра «Южной» группировки ВС РФ Вадим Астафьев сообщил о том, что российским военнослужащим удалось нанести удар по месту сосредоточения резервов нацбатальона «Кракен»* и сорвать наступление украинских боевиков около Майорска.