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В МО РФ заявили о поражении района сосредоточения резервов нацбатальона «Кракен»* в ДНР

В МО РФ заявили о поражении района сосредоточения резервов нацбатальона «Кракен»* в ДНР

Начальник пресс-центра «Южной» группировки ВС РФ Вадим Астафьев сообщил о том, что российским военнослужащим удалось нанести удар по месту сосредоточения резервов нацбатальона «Кракен»* и сорвать наступление украинских боевиков около Майорска.

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