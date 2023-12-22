В США вновь рассмотрят дело героя обложки группы Nirvana

Global look press/www.imago-images.de/Rudi Keuntje Апелляционный суд США возобновил иск, обвиняющий рок-группу Nirvana в публикации изображений сексуального насилия над детьми, используя фото обнаженного четырехмесячного ребенка на обложке альбома Nevermind.
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