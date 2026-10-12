Трамп, российский дизель и выборы: почему Москве рано обольщаться

Трамп поблагодарил Путина — публично, тепло. Минфин США тут же выдал разрешение на импорт российского дизеля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Названа возможная...
- T МИД РФ: голосован...
- Россия требует с ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым