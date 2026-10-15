Сегодня в Брюсселе стартовал очередной двухдневный саммит лидеров стран Евросоюза. Вопреки сложившейся с 202 года традиции, в первый день не будет обсуждаться ситуация на Украине и поддержка Киева, у ЕС слишком много других острых проблем.
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