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Наш потерянный мир

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В центре Гамалеи анонсировали создание трех новых вакцин от рака

В центре Гамалеи анонсировали создание трех новых вакцин от рака

В России собираются разработать три новые вакцины против онкологических заболеваний. Об этом сообщил РИА Новости Александр Гинцбург, академик РАН и научный руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

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