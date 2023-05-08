Посол РФ в Бонне: люди борются за право провести праздники в честь ВОВ

В городе Кельн в Германии 7 мая прошла международная акция "Бессмертный полк". Здесь собрались десятки граждан, которые помнят и чтят тех, кто совершил подвиг и защитил будущих потомков от нацистской угрозы во время Великой Отечественной войны.