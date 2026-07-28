Ростех развивает финансовые сервисы для привлечения и поддержки сотрудников

Официальная страница финансовой платформы холдинга «РТ-Финанс» Госкорпорация Ростех последовательно развивает корпоративные программы, направленные на повышение социальной защищенности сотрудников и укрепление кадрового потенциала.
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