Петербуржцам стали чаще пересаживать органы

В Петербурге увеличилось количество операций по пересадке органов и тканей. Этот показатель вырос за 10 лет в пять раз, сообщил вице-губернатор города Олег Эргашев на совещании по вопросам совершенствования оказания высокоточной медицинской помощи по профилю «трансплантология».