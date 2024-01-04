В Азербайджане заявили о прогрессе по мирному договору между Ереваном и Баку

В переговорах по тексту мирного договора между Ереваном и Баку появился значительный прогресс. Об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом администрации президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев.
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