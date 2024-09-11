Карпин оценил вероятность приглашения Миранчуков и Головина на октябрьские сборы сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью пресс-службе РФС рассказал об основной пользе товарищеских матчей против Вьетнама и Таиланда, а также оценил вероятность вызова братьев Миранчуков и Александра Головина на октябрьский сбор.