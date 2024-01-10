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Свежие комментарии

  • Наташа Леонтьева
    А что)))) Ируксол - днём с огнём и ранее найти невозможно было, а вот ветеринарный Ируксоветин - что славненько польз...Продажи ветеринар...

Инфекционист Чуланов раскритиковал исследование об опасности гидроксихлорохина

Инфекционист Чуланов раскритиковал исследование об опасности гидроксихлорохина

По словам российского эксперта препарат гидроксихлорохин был исключен из российских методических рекомендаций по лечению коронавирусной инфекции в 2021 году в связи с появлением более эффективных лекарств и подходов к лечению Статья полностью.

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