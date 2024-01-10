Инфекционист Чуланов раскритиковал исследование об опасности гидроксихлорохина

По словам российского эксперта препарат гидроксихлорохин был исключен из российских методических рекомендаций по лечению коронавирусной инфекции в 2021 году в связи с появлением более эффективных лекарств и подходов к лечению Статья полностью.
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