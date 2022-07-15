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«Проблем нет, готовы выпустить столько, сколько потребует рынок», — АвтоВАЗ прокомментировал слухи о нехватке ремней безопаности для Lada Niva

«Проблем нет, готовы выпустить столько, сколько потребует рынок», — АвтоВАЗ прокомментировал слухи о нехватке ремней безопаности для Lada Niva

Пресс-служба АвтоВАЗа опровергла слухи о том, что завод столкнулся с нехваткой ремней безопасности для упрощённого внедорожника Lada Niva Legend, который на этой неделе был запущен в производство.

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