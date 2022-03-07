Сегодня с 10:00 Россия объявляет режим прекращения огня на Украине для эвакуации мирного населения по гуманитарным коридорам⚡️ Гарантом соблюдения Киевом режима прекращения огня и условий эвакуации выступает президент Франции Эммануэль Макрон.