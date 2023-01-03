В Новосибирской области простились с солдатом из Сузунского района, погибшим на СВО

Это второй солдат из села Бобровка Сузунского района Новосибирской области, погибший в СВО.В Сузунском районе Новосибирской области похоронили Владимира Чепрасова, погибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.
Это второй солдат из села Бобровка Сузунского района Новосибирской области, погибший в СВО.В Сузунском районе Новосибирской области похоронили Владимира Чепрасова, погибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.
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