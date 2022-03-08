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Представлен новый iPad Air с Apple M1, быстрым разъёмом USB-C и поддержкой 5G

Представлен новый iPad Air с Apple M1, быстрым разъёмом USB-C и поддержкой 5G

Как и ожидалось, на сегодняшнем мероприятии Apple был анонсирован совершенно новый планшет iPad Air, который по-прежнему находится между дешевым iPad и более дорогими моделями iPad Pro.

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