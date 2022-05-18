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Что выбьет почву из-под ног доллара? Эксперт нашел ответ

Что выбьет почву из-под ног доллара? Эксперт нашел ответ

Последние мировые события испытывают на прочность глобальную экономику и главные валюты мира. По словам исполнительного директора департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артёма Тузова, своего места в топе валют может лишиться доллар.

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