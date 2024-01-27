Россия высмеяла поставленные Украине «чудо-вертолеты» от Германии Евгения КомароваВоенный аналитик и политолог Андрей Кошкин высказал мнение, что Украина продолжает активно использовать технику, списанную со службы в западных странах.
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