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Аргументы и Факты

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В РФ заочно арестовали журналиста FAZ Мартенса по делу о разжигании вражды

В РФ заочно арестовали журналиста FAZ Мартенса по делу о разжигании вражды

Басманным райсудом Москвы заочно вынесено постановление об аресте журналиста газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Михаэля Мартенса, ставшего фигурантом дела о разжигании ненависти или вражды, сообщает ТАСС со ссылкой на участника процесса.

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