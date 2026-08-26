В РФ заочно арестовали журналиста FAZ Мартенса по делу о разжигании вражды

Басманным райсудом Москвы заочно вынесено постановление об аресте журналиста газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Михаэля Мартенса, ставшего фигурантом дела о разжигании ненависти или вражды, сообщает ТАСС со ссылкой на участника процесса.
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