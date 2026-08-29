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Аргументы и Факты

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Рухнули подземные крепости ВСУ: супервзрыв похоронил заживо сотни боевиков

Рухнули подземные крепости ВСУ: супервзрыв похоронил заживо сотни боевиков

Запорожское направление превратилось в арену «подземной войны». Украинские формирования, зарывшись в землю еще с 2022 года, создали там разветвленную сеть скрытых коммуникаций, позволяющую незаметно перемещаться.

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