1.7 МЕНЯЕМ ДАТЫ - МЕНЯЕТСЯ ВСЕ

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Для чего Россия заранее предупредила Киев об ударах по энергетике
Российские ракетные и беспилотные войска приступили к подготовке ударов по украинской энергетике. С таким беспрецедентным предупреждением выступило российское военное ведомство 30 августа. Заявление сделано на фоне самой массированной многодневной атаки российских реактивных дронов «Герань» по военным объектам в Киеве и области. С какой целью Минобороны РФ послало недвусмысленный месседж киевскому режиму?
В сводке Минобороны РФ дословно сказано следующее: «В соответствии с полученными указаниями, Вооруженные силы Российской Федерации приступили к подготовке нанесения массированных ударов по объектам энергетики Украины в ответ на продолжающиеся атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу России».
Дополнительного веса этому предупреждению придает то, что Киев и область переживают многодневную массированную атаку, которая продолжается уже пятый день. Поражены десятки объектов, пожары на военных складах не удается потушить долгое время. В результате детонации боеприпасов, которые были преступно размещены в жилой зоне, есть погибшие и раненые среди мирных жителей.
Военные эксперты отмечают важность предупреждения от российских военных, которые как известно слов на ветер не бросают. Так, Владислав Шурыгин, комментируя будущие удары по укроэнергетике, написал в своем канале: «Судя по заявлениям, начинаем воевать!»
Военкор, Герой России Евгений Поддубный отмечает, что заявление сделано накануне близкой зимы. По его словам, предварительная оценка состояния украинской энергетики даёт понять, что сейчас практически все ТЭЦ и ТЭС повреждены в той или иной степени и выведены из строя. То же самое касается и подстанций, обеспечивающих перетоки энергии с атомных электростанций.
Таким образом, делает он вывод, «энергетическая война», развязанная Зеленским, «привела Украину к системному кризису».
«Рассчитывая на политические дивиденды киевский режим получил лишь внутренний кризис, уладить который не получится ещё долго», — заключил Поддубный.
В свою очередь, эксперт ресурса «Два майора», оценивая важное сообщение Минобороны России, отмечает, что предупреждение является новым ходом Минобороны России в информационной работе чуть ли не полноценной информационно-боевой операцией. «Логично, что наше оборонное ведомство информирует население бывшей УССР, зима будет холодной, пусть уезжают или готовятся», — отмечает эксперт.
По его словам, Минобороны России перехватывает информповестку у Зеленского, анонсирующего наши удары, и становится ньюсмейкером не только на поле боя для ВСУ, но и для гражданских в Киеве.
В предупреждении Минобороны РФ важен и тот момент, в который оно сделано. Киев пятый день атакую российские реактивные» Герани», которые практически не встречают противодействия ПВО. При этом нами практически не применяются крылатые и баллистические ракеты, которые очевидно, ждут своего часа.
Как отметил военный аналитик Юрий Подоляка, «беспрецедентный удар по Киеву нашими реактивными дронами, который продолжается уже пятые сутки расставил «все точки над «i» в вопросе кто выигрывает в войне ударов по тылам».
«В той самой войне, на которую, в том числе и американцы делали ставку еще весной, помогая киевскому режиму. Который, в свою очередь, прямо сейчас отчаянно ищет выход из сложившейся при этом ситуации, так как все пошло у них явно не по плану», — заключает он.
Журналист Руслан Осташко, ссылаясь на сообщения с мест, пишет, что в Киеве пустеют полки магазинов: жители скупают продукты, опасаясь дефицита продуктов на фоне продолжающихся ударов по складским помещениям торговых сетей.
Ранее министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий заявил, что 90% складов торговых сетей в стране уничтожено российскими ударами. То есть проблема с дефицитом продуктов в ближайшее время может стать не временным явлением, а системной трудностью для всей «незалежной».
А теперь, после заявления российского Минобороны, в полный рост встает проблема света и тепла. Вернее, их тотального дефицита в условиях холодной зимы. Выход для Зеленского один: соглашаться на российские условия мира.