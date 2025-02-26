Рассмотрение законопроекта о МСУ

26 февраля комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рассмотрит на пленарном заседании во втором чтении законопроект «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».
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