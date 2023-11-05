Делегация из Эфиопии посетила международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве. В состав делегации вошли представители дипломатического корпуса Эфиопии в России и руководители крупных промышленных компаний страны.
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