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Газета.ру

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Биотехнолог Золотарева: пыль и аллергены в старых обоях могут провоцировать астму

Биотехнолог Золотарева: пыль и аллергены в старых обоях могут провоцировать астму

Старые обои сами по себе не представляют опасности для человека. Однако при длительной эксплуатации в покрытии постепенно накапливаются бытовая пыль и аллергены, а при нарушении целостности полотна и попадании влаги под основной слой могут создаваться условия для развития плесневых грибов.

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