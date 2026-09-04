Биотехнолог Золотарева: пыль и аллергены в старых обоях могут провоцировать астму

Старые обои сами по себе не представляют опасности для человека. Однако при длительной эксплуатации в покрытии постепенно накапливаются бытовая пыль и аллергены, а при нарушении целостности полотна и попадании влаги под основной слой могут создаваться условия для развития плесневых грибов.
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