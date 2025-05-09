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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Авиакомпания S7 Airlines отменила рейс из Нового Уренгоя в Москву

Авиакомпания S7 Airlines отменила рейс из Нового Уренгоя в Москву

Рейс S7 Airlines из Нового Уренгоя в Москву, запланированный на 9 мая, был отменен авиакомпанией. Самолет, который должен был прилететь из столицы на Ямал, остался в Домодедове, следует из данных онлайн-табло.

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