Ливан: израильские официальные лица издали приказ об эвакуации жителей Дейр-Ажарани в мухафазе Набатия, особенно в пределах 300 метров от бутиков AL Jamal и пекарни Al-Amir, по состоянию на утро накануне военных операций, предположительно против объекта Хезболлы в этом районе.