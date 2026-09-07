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Контрафронт

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Ливан: израильские официальные лица издали приказ об эвакуации жителей Дейр-Ажарани в мухафазе...

Ливан: израильские официальные лица издали приказ об эвакуации жителей Дейр-Ажарани в мухафазе Набатия, особенно в пределах 300 метров от бутиков AL Jamal и пекарни Al-Amir, по состоянию на утро накануне военных операций, предположительно против объекта Хезболлы в этом районе.

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