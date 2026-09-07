Ливан: израильские официальные лица издали приказ об эвакуации жителей Дейр-Ажарани в мухафазе Набатия, особенно в пределах 300 метров от бутиков AL Jamal и пекарни Al-Amir, по состоянию на утро накануне военных операций, предположительно против объекта Хезболлы в этом районе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- MS В результате раке...
- ЛС Около 3000 украин...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым