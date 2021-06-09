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14 вещей, которые раньше были в моде, а сейчас даже дома не все наденешь

14 вещей, которые раньше были в моде, а сейчас даже дома не все наденешь

Веяния моды быстротечны. Тенденции меняются, и каждое десятилетие имеет свои отличительные черты. В один период одежда более откровенна, в другой более закрыта, в третий люди носят яркие цвета и странные элементы, в четвертый — более сдержанные.

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